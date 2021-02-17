Суд признал законным отчисление активиста Крисевича из РУДН из-за акции в образе Христа

Гагаринский суд Москвы полностью отказал в удовлетворении иска активиста Павла Крисевича к руководству Российского университета дружбы народов, сообщает "Апология протеста".

Напомним, иск Крисевич подал после того, как его отчислили из РУДН из-за перфоманса в образе Христа у здания ФСБ на Лубянке – за якобы несоответствие акции "моральному облику будущего специалиста". Крисевич настаивал, что вуз таким образом "дискриминирует студентов по нравственным мотивам", а отчисление называл "актом подавления гражданской активности студентов РУДН".

В суде Крисевич и его адвокат Татьяна Сустина требовали признать отчисление незаконным и дискриминирующим студентов РУДН по нравственным мотивам, что недопустимо для вуза, пропагандирующего толерантность. Также активист требовал восстановить его на учебе и выплатить компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей. Все эти требования суд отклонил.

5 ноября Крисевич в образе Иисуса Христа забрался на крест, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста задержали сотрудники полиции, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток.