"Финская" история Резника и Вишневского

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров 17 февраля призвал оппозиционных депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского "не шакалить по иностранным консульствам". Таким образом он поддержал информационную волну, которую подняли издания, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Они обвиняют петербургских депутатов в "тайной" встрече с министром иностранных дел Финляндии, на которой обсуждались санкции в отношении нашей страны. ЗАКС.Ру пообщался с участниками этой встречи. Они утверждают, что говорили на ней о кризисе отношений между Россией и Финляндией, а Макаров об этом мероприятии знал заранее.

Спикер велел "не шакалить"

- Приезжают со своими советами. Они что, советы во благо России дают? Представители разных посольств, консульств, - возмущенно заявил 17 февраля с парламентской трибуны председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

За минуту до этого он призвал оппозиционных депутатов "не шакалить по иностранным консульствам". А еще за два часа пресс-секретарь ЗакСа Елена Гаврищук предложила нескольким корреспондентов парламентского пула спросить у Макарова на брифинге о недавней встрече депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника "с финнами". Политиков, ученых и одну журналистку на днях пригласили пообщаться с министром иностранных дел соседнего государства Пеккой Хаависто. Он совершал визит в Петербург, в рамках которого, в частности, провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

В итоге спикер ЗакСа высказался дважды. Сначала - с трибуны, затем - на брифинге. Журналисты, желающие спросить о встрече Резника и Вишневского с гостями из Финляндии все-таки нашлись. Практика вопросов на заданную пресс-службой тему в последнее время процветает в городском парламенте успешно.

- Когда мы начинаем вступать в абсолютно непонятные отношения с представителями других иностранных государств с целью для того, чтобы навредить своей стране. Ну это как? - сказал на брифинге председатель парламента. - У нас есть международная повестка, мы ее ведем, и когда тайно где-то там собираются - это как понять?

Если для кого-то встреча депутатов с Хаависто и была тайной, то точно не для Макарова. По словам Вишневского и Резника, их пригласили на мероприятие за 10 дней, и они специально заранее уведомили спикера о своем участии. Это было сделано через управление внешних связей аппарата городского парламента, уточнил Вишневский.

- То есть он не может сказать, что он об этом не знал, - продолжил депутат. - После этой встречи [начальник управления внешних связей ЗакСа] Наргис Ахадова расспрашивала меня о том, что мы там обсуждали. Я спокойно все рассказал - никаких секретов.

на фото - Борис Вишневский

Встреча с министром состоялась в понедельник, 15 февраля. Вечером того же дня о ней написало РИА ФАН, флагманское издание медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой возглавляет прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналисты РИА ФАН заявили, что основной темой для обсуждения были протесты, начавшиеся в России после ареста Алексея Навального. Издание уверяет, что петербургские политики требовали "ужесточения антироссийской политики со стороны европейских стран", в частности - введения новых санкций.

Тему подхватили другие сетевые издания и Telegram-каналы, которые принято ассоциировать с Пригожиным. Через два дня РИА ФАН написало, что Финляндия с помощью Резника и Вишневского "хочет дестабилизировать ситуацию в России". Экспертные комментарии для этого материала дали лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров и депутат-единоросс Виталий Милонов.

Агентство и раньше выпускало "разоблачения" о петербургских оппозиционерах. Особенно много их выходило два года назад, когда в Петербурге выбирали муниципальных депутатов и губернатора. За несколько месяцев до парламентских выборов новую "патриотовскую" информационную волну внезапно поддержал Макаров.

В своем выступлении с парламентской трибуны он, как обычно, сделал множество отсылок в прошлое. Вспомнил и про февральскую революцию 1917 года, и про украинский Майдан 2014-го, и про брошюру "198 методов ненасильственных действий" Джина Шарпа, которого называют идеологом "цветных революций". Макаров назвал ее "198 способов как навредить своей стране". Когда речь зашла непосредственно о недавней встрече с финским министром, спикер напомнил о внимании иностранных дипломатов к суду над Алексеем Навальным. После этого Макаров стал рассуждать о ЛГБТ:

- Про ЛГБТ - пожалуйста, это ваше дело. Обнимайтесь, целуйтесь с ними сколько хотите… обнимайтесь, целуйтесь, так и до греха недалеко. Смотрите там, осторожнее.

Эта отсылка, видимо, была не случайна. Хаависто - открытый гей. Других дипломатов, включая Лаврова, это, кажется, не смущает. Но в Мариинском дворце своя атмосфера.

Финнов удивил запрет на пикеты

Вместе с петербургскими депутатами с финским министром беседовали главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова и два профессора Европейского университета: экономист Дмитрий Травин и историк Никита Ломагин. ФАН утверждало, что также присутствовали эко-активисты Варвара Яровая и Олег Бодров, но участники встречи заверили ЗАКС.Ру, что вместе с ними этих людей не было.

По словам Качаловой, она спрашивала у Хаависто о его диалоге с министром Лавровым.

- Со своей стороны министр интересовался нашим мнением, что - с обеих сторон - может быть сделано, чтобы вывести отношения между двумя странами из кризиса и насколько в России люди, далекие от политики, заинтересованы в таких улучшениях, - рассказала главред "Новой газеты в Петербурге".

Тема санкций, действительно, поднималась, но только один раз, вспоминают участники встречи.

- Я говорил, что не надо санкций, что они неправильные, - сказал ЗАКС.Ру Резник. - Нельзя всю страну в целом наказывать, говорил я. Потому что режим все перекладывает на плечи граждан, а потом с помощью пропаганды делает во всем виноватым Запад.

О протестах, по его словам, говорили тоже совсем немного:

- Одна девушка из министерства рассказала, как финские СМИ пишут, что молодые люди в России вообще не поддерживают Путина. Она спросила, так ли это. Я сказал, что участвовал в этих акциях и что, действительно, видел много молодых людей. Она переспросила, есть ли молодые люди, выступающие за Путина. Мы хором ответили, что конечно есть. Вот и все, что было о протестных акциях... Ну еще Борис Лазаревич пытался объяснить финнам, что у нас нельзя выйти с одиночным пикетом. Им это было непонятно, даже генконсулу, который здесь живет.

на фото - Максим Резник

Несколько раз вспоминали про Навального. Резник подтвердил, что, представляясь, назвал себя его сторонником. По словам Вишневского, Хаависто, в свою очередь, упомянул, что обсуждал уголовные дела оппозиционера с Лавровым.

- Около часа мы разговаривали о том, как улучшить взаимоотношения между Россией и Финляндией, как сделать так, чтобы наши страны нормально жили. Говорили об общественных настроениях, есть ли запрос на перемены. Я в парламенте выступаю гораздо резче и жестче, чем там, - отметил Вишневский.

Резник тоже считает, что не сказал ничего такого, чего не говорил был на парламентских заседаниях.

- Этот министр, например, предложил нам ответить на вопрос, куда, с нашей точки зрения, движутся Россия и Петербург. Я сказал, что в сторону Беларуси, - вспомнил депутат.

По словам Вишневского, вопросы, подобные тем, что озвучил Хаависто, можно услышать и на встречах представителей ЗакСа с делегатами других государств. Качалова напомнила, что в этих мероприятиях регулярно участвует и сам председатель городского парламента:

- Не надо проводить журналистского расследования, чтобы узнать, что Макаров регулярно встречается с дипломатами недружественных нам стран – Франции, Швейцарии и, о ужас, даже представителями Бундестага – эта информация есть на сайте ЗакСа. Но это почему-то он "развивает диалог и международное сотрудничество", а все остальные – "шакалят".

текст - Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников

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