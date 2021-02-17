Союз журналистов Петербурга выселяют из Дома журналиста на Невском

По решению АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" администрация Дома журналистов на Невском, 70 уведомила Союз журналистов Петербурга и Ленобласти о необходимости покинуть помещения в здании до 24 февраля. Решение мотивируется тем, что эти помещения организации были в 2017 году переданы в безвозмездное пользование на неправовых основаниях. По мнению правления СЖ, оно столкнулось с превышением полномочий, поскольку юридический конфликт разрешается в одностороннем порядке и это происходит не в суде.

"Юридически неподкрепленное требование Правления АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" освободить эти помещения помимо того, что принято с нарушением законодательства, дестабилизирует работу аппарата Союза и лишает членов организации возможности прежней коммуникации на базе Дома журналиста. Учитывая все обстоятельства, Союз журналистов оставляет за собой право пользования помещениями, предоставленное по договору от 2017 года, вплоть до решения вопроса в судебном порядке", - говорится в официальном заявлении председателя Союза Людмилы Фомичевой, отправленного на имя председателя правления АНО Владимира Рябовола.

В документе подчеркивается, что в помещениях находятся архивные документы, канцелярия, проводятся собрания Союза, в том числе прием новых членов. "Квартирует" организация в Доме журналиста на Невском начиная с 1975 года.

фото: spbsj.ru