18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17 февраля, 19:17

Союз журналистов Петербурга выселяют из Дома журналиста на Невском

фото ЗакС политика Союз журналистов Петербурга выселяют из Дома журналиста на Невском

По решению АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" администрация Дома журналистов на Невском, 70 уведомила Союз журналистов Петербурга и Ленобласти о необходимости покинуть помещения в здании до 24 февраля. Решение мотивируется тем, что эти помещения организации были в 2017 году переданы в безвозмездное пользование на неправовых основаниях. По мнению правления СЖ, оно столкнулось с превышением полномочий, поскольку юридический конфликт разрешается в одностороннем порядке и это происходит не в суде.

"Юридически неподкрепленное требование Правления АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" освободить эти помещения помимо того, что принято с нарушением законодательства, дестабилизирует работу аппарата Союза и лишает членов организации возможности прежней коммуникации на базе Дома журналиста. Учитывая все обстоятельства, Союз журналистов оставляет за собой право пользования помещениями, предоставленное по договору от 2017 года, вплоть до решения вопроса в судебном порядке", - говорится в официальном заявлении председателя Союза Людмилы Фомичевой, отправленного на имя председателя правления АНО Владимира Рябовола.

В документе подчеркивается, что в помещениях находятся архивные документы, канцелярия, проводятся собрания Союза, в том числе прием новых членов. "Квартирует" организация в Доме журналиста на Невском начиная с 1975 года.

фото: spbsj.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:46 ЗакС и корона Российской империи

20:55 Суд оштрафовал режиссера Василия Сигарева, задержанного на акции 23 января

20:21 ПАРНАС получила от московской мэрии отказ в проведении марша Немцова

19:52 В России вновь стало дорожать "замороженное" в цене подсолнечное масло

19:17 Союз журналистов Петербурга выселяют из Дома журналиста на Невском

19:15 "Финская" история Резника и Вишневского

18:56 Левые силы в Москве проведут акцию 23 февраля в формате встречи с депутатами

18:54 Суд признал законным отчисление активиста Крисевича из РУДН из-за акции в образе Христа

18:31 Глава Минюста назвал грубым вмешательством требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

18:21 На ликвидацию свалки в Шушарах понадобится более двух лет

18:03 Госдума одобрила запрет на публикацию фото нацистских преступников

17:59 В судебном порядке в РФ запретили распространение еще одного аниме

17:46 Муниципал: Комиссия Фрунзенского района не разрешила строить храм на месте оборонительного рубежа "Ижора"

17:33 Володин назвал Россию последним островом свободы

17:28 Лех Валенса - о Навальном: Моя борьба была проще

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru