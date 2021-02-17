В России вновь стало дорожать "замороженное" в цене подсолнечное масло

Новейший отчет Росстата указывает на то, что заморозка цен на сахарный песок и подсолнечное масло не мешают последнему дорожать в розничной торговле. После нескольких недель абсолютной стабилизации масло с 9 по 15 февраля в целом по стране подорожало на 0,1%.

В шести субъектах РФ рост варьировался в диапазоне 1-1,8%, а еще в 29 регионах - от 0,1 до 0,9%. В 21 регионах цены остались прежними. В свою очередь, цены на сахар пока продолжают следовать духу правительственных инициатив и ползут вниз (-0,1%).

Заметнее всего остального за минувшую неделю подорожали овощи и фрукты (+1,7%), что естественно для зимнего времени, а также куриное мясо (+1,4).

Напомним, в декабре президент возмутился ростом цен на базовые продвольственные товары из потребительской корзины, после чего правительство смогло урегулировать эту проблему. По инициативе "сверху" производители сахара и подсолнечного масла договорились с магазинами о единых фиксированных ценах. Килограмм сахара стоит 36 рублей в розницу и 46 рублей оптом, а масло - 95 и 110 рублей соответственно.