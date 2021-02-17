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17 февраля, 20:21

ПАРНАС получила от московской мэрии отказ в проведении марша Немцова

фото ЗакС политика ПАРНАС получила от московской мэрии отказ в проведении марша Немцова

Московская мэрия, сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию и соответствующие ограничения, отказала руководству ПАРНАС в проведении марша памяти Бориса Немцова 27 февраля. Заявку подавали Михаил Касьянов, Константин Мерзликин и Михаил Шнейдер.

"Партия народной свободы (ПАРНАС) намерена после снятия действующего запрета инициировать совместно с другими политическими и общественными организациями проведение Марша Немцова", - говорится на странице партии в Facebook.

Отметим, что параллельно коллективную заявку в мэрию подали другие соратники и знакомые Немцова, в числе которых - Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Дмитрий Муратов, Владимир Кара-Мурза. Они стремятся к компромиссному варианту, признавая, что рассчитывать на марш в условиях строгого применения "коронавирусного" постановления не приходится. Заявители просто попросили мэра Сергея Собянина, чтобы полиция не мешала людям возложить цветы к народному мемориалу Немцова на Большом Москворецком мосту в очередную годовщину его убийства. Того же добиваются от Смольного петербургские организаторы акции памяти.

Бориса Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля 2015 года. Исполнители, выходцы из Чечни, получили длительные сроки заключения, тогда как заказчики преступления до сих пор не названы.

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