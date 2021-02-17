Суд оштрафовал режиссера Василия Сигарева, задержанного на акции 23 января

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей режиссера Василия Сигарева, который вышел на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, преследуемого по двум уголовным делам и находящегося в заключении. Об этом сообщила "Медиазона".

В своем Facebook Сигарев после акции, собравшей десятки тысяч человек, писал о том, что к нему применили силу омоновцы, и подкреплял это фотографиями. По его словам, он пытался защитить нетрезвого мужчину, ввязавшегося в драку с силовиками.

Всего по стране в связи с акцией 23 января, в том числе превентивно, задержали более четырех человек. В Петербурге в этот день протестующие полностью перекрыли Невский проспект, парализовав движение транспорта, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела.

фото: Василий Сигарев / Facebook