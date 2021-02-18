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10:26

Минский суд отправил в колонию освещавших протесты журналисток

фото ЗакС политика Минский суд отправил в колонию освещавших протесты журналисток

В Белоруссии суд назначил по 2 года колонии двум журналисткам "Белсата" Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые вели стримы с протестных акций в Минске, известили в Белорусской ассоциации журналистов.

Девушек задержали 15 ноября 2020 года, когда они вели трансляцию с "Площади перемен" в Минске, где проходила акция памяти Романа Бондаренко, погибшего после избиения "людьми в масках". Обоим инкриминировали ст. 342 УКБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По версии обвинения, журналистки во время трансляции из корыстных побуждений совершили "сбор активных участников с целью создания массовости". Утверждается, что трансляция привела к остановке 19 маршрутов городского транспорта. Преступление, по словам прокурора, они совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штативов и жилетов с надписью "Пресса". 

Ранее у местных работников СМИ и правозащитников прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 342 УКБ. Правоохранители также подозревают общественников в незаконном и иностранном финансировании СМИ.

Напомним, что с прошлого лета между Александром Лукашенко и сотнями тысяч его сограждан тянется политическое противостояние. Последние считают, что он подделал результаты выборов, а также осуждают репрессии в отношении рядовых протестующих и оппозиционеров, которые либо вынужденно эмигрировали, либо оказались в заключении. 

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