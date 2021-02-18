Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприёмника в подмосковной деревне Сахарово, где отбывал 15-суточный административный арест за репост шутки в Twitter, информирует "Дождь".

"Дождя" не хватало в спецприемнике", - сходу прокомментировал "свободу" журналист.

Ранее Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего заключения.

Напомним, Смирнова отправили под арест, обнаружив на его странице в Twitter призыв к выходу на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального. Именно так суд оценил репост изображения, на котором демонстрируется внешнее сходство журналиста с фронтменом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным и вместе с тем указывается время и место не согласованного с властями протеста.

Добавим также, что главред, равно как и задержанные в ходе акций граждане, вынуждены были "коротать досуг" в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово.

Фото: "Медиазона"