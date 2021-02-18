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10:57

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

фото ЗакС политика Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприёмника в подмосковной деревне Сахарово, где отбывал 15-суточный административный арест за репост шутки в Twitter, информирует "Дождь".

"Дождя" не хватало в спецприемнике", - сходу прокомментировал "свободу" журналист.

Ранее Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего заключения.

Напомним, Смирнова отправили под арест, обнаружив на его странице в Twitter призыв к выходу на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального. Именно так суд оценил репост изображения, на котором демонстрируется внешнее сходство журналиста с фронтменом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным и вместе с тем указывается время и место не согласованного с властями протеста.

Добавим также, что главред, равно как и задержанные в ходе акций граждане, вынуждены были "коротать досуг" в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово.

Фото: "Медиазона"

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