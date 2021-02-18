Омоновец подвернул ногу в погоне за участником акции 31 января: горожанина заподозрили в насилии над силовиком

Минувшим вечером, 17 февраля, петербургские правоохранители задержали местного жителя Илью Першина, которого подозревают в применении насилия по отношению к силовику (ст. 318 УК) в ходе протестной акции 31 января, поделилась с "Медиазоной" подруга молодого человека Эржени Раднаева.

Задержанию предшествовал обыск дома у Першина. После его увезли на допрос в Следственный комитет. Адвокат "ОВД-Инфо" Алексей Калугин попробовал "пробиться" к задержанному, но его не пустили.

Раднаева, в свою очередь, рассказала, что была свидетельницей ситуации, когда в ходе акции 31 января, переместившейся от ТЮЗа к Заксобранию, омоновец погнался за Першиным, но поскользнулся и упал, тогда как юноше удалось убежать. В бойцу подбежали соратники и подняли его: уходивший хромал. Предположительно, силовик подвернул ногу, будучи при исполнении.

При этом Раднаева не уверена, что именно в этом эпизоде подозревают Першина.