18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:08

Омоновец подвернул ногу в погоне за участником акции 31 января: горожанина заподозрили в насилии над силовиком

фото ЗакС политика Омоновец подвернул ногу в погоне за участником акции 31 января: горожанина заподозрили в насилии над силовиком

Минувшим вечером, 17 февраля, петербургские правоохранители задержали местного жителя Илью Першина, которого подозревают в применении насилия по отношению к силовику (ст. 318 УК) в ходе протестной акции 31 января, поделилась с "Медиазоной" подруга молодого человека Эржени Раднаева.

Задержанию предшествовал обыск дома у Першина. После его увезли на допрос в Следственный комитет. Адвокат "ОВД-Инфо" Алексей Калугин попробовал "пробиться" к задержанному, но его не пустили.

Раднаева, в свою очередь, рассказала, что была свидетельницей ситуации, когда в ходе акции 31 января, переместившейся от ТЮЗа к Заксобранию, омоновец погнался за Першиным, но поскользнулся и упал, тогда как юноше удалось убежать. В бойцу подбежали соратники и подняли его: уходивший хромал. Предположительно, силовик подвернул ногу, будучи при исполнении.

При этом Раднаева не уверена, что именно в этом эпизоде подозревают Першина.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:57 Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

17 февраля, 16:59 Детям в МО "Южно-Приморский" прочтут лекции об опасностях несанкционированных акций

16 февраля, 18:38 Вологодского активиста арестовали за организацию митинга 31 января из стен спецприёмника

16 февраля, 16:31 Отбывающий арест главред "Медиазоны" Смирнов обратился в ЕСПЧ

15 февраля, 13:37 Суд прекратил дела двух петербуржцев-участников акции 31 января из-за адресных ошибок полиции

15 февраля, 12:12 Макаров заблокировал идею слушаний по закону о митингах

14 февраля, 13:08 Путин уверен, что Навального и раздражение людей используют "всякие противоборствующие силы"

13 февраля, 13:22 Полиция начала проверку по обращениям СЖ о задержаниях журналистов на акциях протеста в Петербурге

13 февраля, 12:30 Штаб Навального в Челябинске узнал об обысках в офисе, работая на удаленке

12 февраля, 21:00 Полиция пригрозила журналисту Веснину делом о клевете из-за рассказа о съеденной еде для задержанных


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:41 В Смольном готовятся к кадровым перестановкам после ухода Елина

13:22 Муниципал: В МО "Южно-Приморский" передумали проводить "брейн-ринг" на тему несанкционированных митингов

13:21 В приютах Петербурга полсотни собак дожидались госпитализированных с COVID-19 хозяев

12:59 Суд оставил Олега Навального и Марию Алёхину под домашним арестом в рамках "санитарного дела"

12:58 Макаров выразил соболезнования на смерть народного артиста Андрея Мягкова

12:35 Эсеры добиваются освобождения многодетных семей от налога на имущество

12:14 Депутаты ЗакСа проведут выездное заседание по вопросам зимней уборки

12:08 Омоновец подвернул ногу в погоне за участником акции 31 января: горожанина заподозрили в насилии над силовиком

11:59 Активисты просят Беглова и Макарова поспособствовать расширению сада Сан-Галли

11:45 Комблаг подтвердил нехватку сил для уборки Петербурга в снегопады

11:32 За сутки COVID-19 заразились 13,4 тысяч россиян: в Петербурге - 1094 новых случая

11:19 На территории Политеха открылся пункт вакцинации от COVID-19

10:57 Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

10:26 Минский суд отправил в колонию освещавших протесты журналисток

9:59 В Петербурге возрос уровень COVID-госпитализаций

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru