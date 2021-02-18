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12:14

Депутаты ЗакСа проведут выездное заседание по вопросам зимней уборки

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа проведут выездное заседание по вопросам зимней уборки

До конца февраля комиссия по экологии Заксобрания Петербурга намерена провести выездное заседание на тему уборки улично-дорожной сети от снега. 

Это решение было принято 18 февраля после того, как депутаты заслушали доклад заместителя главы комитета по благоустройству Егора Пащенко. По словам председателя комиссии Марии Щербаковой ("Единая Россия"), депутаты совершат объезд, в рамках которого возможно посещение снегоплавильных пунктов. 

Кроме того, комиссия решила рекомендовать городским чиновникам "свести к минимуму" использование песко-соляных смесей и других химических материалов при борьбе с гололедом.

Сергей Еремеев


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