Эсеры добиваются освобождения многодетных семей от налога на имущество

Справедливороссы направили в кабинет министров для получения отзыва проект поправок в Налоговый кодекс, которые призваны освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. Лидер партии Сергей Миронов обращает внимание, что в последний раз жизнь этой категории граждан регулировалась почти тридцать лет назад, и существующих для нее льгот становится недостаточно. Это провоцирует рост социальной напряженности, считает депутат Госдумы, что особенно болезненно для детей в школах.

"Освобождение от налога на имущество поможет многодетным семьям сэкономить дополнительные средства. Тем более, эта помощь окажется кстати, если им не придётся платить налог за несколько объектов недвижимости. Например, за квартиру, гараж, дачу, на которой дети проводят все три летних месяца, и которая для таких семей становится настоящим спасением", - цитирует его слова персональная пресс-служба.

На сегодняшний день многодетные семьи имеют льготы по оплате услуг ЖКХ, они также вправе бесплатно пользоваться общественным транспортом, посещать музеи, а их дети имеют приоритет при зачислении в общеобразовательные школы. При этом даже о минимальных фискальных льготах, связанных с имуществом многодетных семей, в действующей редакции Налогового кодекса ничего не сказано.