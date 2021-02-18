Макаров выразил соболезнования на смерть народного артиста Андрея Мягкова

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров откликнулся на известие о смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, выразив соболезнования от лица всех коллег-депутатов. Макаров первым делом напомнил, что Мягков жил в Ленинграде в годы блокады.

"Многообразие его таланта, любовь к искусству и поразительная работоспособность позволили ему воплотить на сцене и на экране многие десятки жизненных, трогающих душу образов. Разносторонняя, гармоничная личность, Андрей Васильевич успешно пробовал свои силы в литературе и живописи", - говорится в обращении.

По словам Макарова, несмотря на обилие разнообразных профессиональных наград, главным достижением советского и российского артиста стала любовь зрителей.

Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83 году жизни, причина смерти пока не называется. Наиболее известна сыгранная им роль Женьки Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

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