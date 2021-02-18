Суд оставил Олега Навального и Марию Алёхину под домашним арестом в рамках "санитарного дела"

Городской суд Москвы не стал удовлетворять апелляции на домашний арест фигурантов "санитарного дела" Марии Алёхиной и Олега Навального, информирует пресс-служба инстанции.

Обоим инкриминируют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 УК и ч. 1 ст. 236 УК).

В деле, кроме Навального и Алёхиной, фигурируют муниципалы Люся Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский, политики Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов и пресс‑секретарь политика Кира Ярмыш.

Дело по ст. 236 УК РФ возбудили после акции протеста в Москве 23 января. Следствие полагает, что митинги могли спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.

"Мемориал" признал фигурантов разбирательства узниками совести.

Фото: Мосгорсуд