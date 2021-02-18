18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:41

В Смольном готовятся к кадровым перестановкам после ухода Елина

фото ЗакС политика В Смольном готовятся к кадровым перестановкам после ухода Елина

Отставка вице-губернатора Евгения Елина не станет единственной в Смольном, прогнозируют источники "Делового Петербурга".

В ближайшее время городскую администрацию могут покинуть и другие приближённые губернатора Александра Беглова.

"Уход Елина в большей степени его собственная инициатива, хотя перед этим проводились консультации, рассматривались разные варианты. Перед выборным циклом Александр Беглов будет искать возможности для усиления и устранения проблемных точек, поэтому не исключено, что в ближайшее время нас ожидают новые перестановки, но не раньше марта. Есть некий тренд на обновление, это еще в январе с назначением Пиотровского, Казарина и Дрегваля началось", - поделился собеседник ДП.

Предстоящие рокировки, заключил они, будут напрямую зависеть от предлагаемых тенденций борьбы с COVID-19 и устранением экономических последствий кризиса, вызванных пандемией.

Елин перестанет быть вице-губернатором начиная с марта. 

Напомним также, 21 января Беглов подписал документ, согласно которым Сергей Дрегваль, Станислав Казарин и Борис Пиотровский вошли в состав городского правительства.

Казарин назначен ответственным за вопросы информатизации и связи и также будет курировать развитие садоводства и огородничества. Руководство комитетом по информатизации и связи, которым ранее руководил чиновник, временно возложено на первого заместителя главы комитета Владимира Тумарева.

Пиотровский в должности вице-губернатора будет отвечать в правительстве за культуру, а также физкультуру и спорт. Дрегвалю поручено курировать комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17 февраля, 12:21 "Фонтанка": Новым главой комитета по образованию станет Наталия Путиловская

16 февраля, 16:54 Дмитриева считает, что Москаленко мог бы стать заменой Елину

16 февраля, 15:50 "В общем-то, слушал бизнес": В ЗакСе вспомнили о заслугах Елина

15 февраля, 18:25 "Фонтанка": Вице-губернатор Петербурга Елин прощается с занимаемым постом

29 января, 15:20 Начальником "Метростроя" на месяц станет замглавы КРТИ Каргин

26 января, 16:10 Ирине Ган прочат уход из администрации губернатора Петербурга

21 января, 16:16 Экс-вице-губернатор Кириллов назначен директором Петропавловской крепости

21 января, 12:22 "Цифровому" вице-губернатору Казарину также поручили огородничество

20 января, 12:36 Пиотровского-младшего утвердили на должность вице-губернатора Петербурга по культуре

20 января, 12:08 Борис Пиотровский хотел бы использовать Конюшенное ведомство как театрально-музейный комплекс


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:30 Силовики навестили художницу, встречавшую главреда "Медиазоны" с ёршиками и "иконой" Путина

18:25 Елин перейдет на работу в космическую отрасль

18:23 Муниципал: Депутат МО "Город Петергоф" предложила изменить регламент заседаний совета

18:01 Полиция пыталась поговорить о нападении на курсантку МВД с участвовавшим в протестах петербуржцем

17:58 Шишлов просит Смольный разрешить возложение цветов в день памяти Немцова

17:34 Навальный обошел Путина по упоминаемости политиков в соцсетях

17:27 Гудков воспринял условный срок активистке Шевченко как "двойную подлость"

16:58 Нескольких экоактивистов увезли со станции Шиес в полицию

16:51 Челябинские "навальнисты" стали подозреваемыми по делу о перекрытии дорог 31 января

16:24 Суд приговорил активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко к четырём годам условно

16:22 "Жемчужному прапорщику" Бойко дали условный срок за нападение на оперативника

16:03 Муниципал: ГИК обязал ИКМО "Московская застава" передать мандаты оппозиционерам спустя 1,5 года после выборов

15:54 Петербургского экс-"навальниста" Мякшина нашли мертвым

15:37 Вишневский добивается возвращения Мефистофеля на фасад дома Лишневского до конца года

15:35 Уставный суд приступил к рассмотрению обращения оппозиционных депутатов о защите бездомных

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru