До 2024 года Псковской области дадут 1 млрд рублей на "социалку"

В ходе рабочего визита в Псковскую область премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что до 2024 года регион получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на развитие социально-экономической сферы, передает "Псковская лента новостей". Помимо этого, денежную помощь получит первичное звено здравоохранения.

"Полмиллиарда с этого года", - анонсировал реализацию этой меры Мишустин.

Наконец, глава правительства намерен усилиями своих подчиненных развивать мобильную связь в области.

Отметим, что на этой неделе в рамках трансферта, призванного дофинансировать медучреждений, Псковской области "перебросили" 291,5 млн рублей.