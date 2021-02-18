Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Мягкова

Петербургский градоначальник Александр Беглов высказался о кончине народного артиста России Андрея Мягкова. Ранее свои соболезнования семье актёра принёс спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

"Мы запомним Андрея Васильeвича Мягкова как настоящего мастера сцены, преданного своему призванию и тем идеалам, которым он служил до конца своей жизни. Светлая память об этом великом актере и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - цитирует послание Беглова пресс-служба Смольного.

Мягков умер на 83-м году жизни. Причина его смерти пока не называется, но отмечается, что в последнее время он тяжело болел.

Самыми известными стали его роли в советских кинолентах "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.