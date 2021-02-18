"Вот чудо!": С изъятого телефона Юлии Навальной её знакомым начали приходить смс

Со смартфона супруги Алексея Навального Юлии, изъятого в ходе обысков, записанным в телефонной книге контактам начали приходить сообщения от её имени, сообщается в Twitter пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, который ведется от лица ФБК*.

"Две недели назад, как вы все знаете, у Юли Навальной был обыск. Отобрали все телефоны. И вот чудо! Сейчас люди, записанные у нее в контактах в телефоне, говорят, что им пишут от ее имени. Здорово работает наша полиция!" - говорится в соцсети.

Напомним, последний раз силовики обыскивали съемную квартиру Алексея и Юлии Навальных на Автозаводской 27 января. Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ).

Адвокат четы Светлана Давыдова тогда уведомила "МБХ медиа", что полицейские сломали входную дверь, забрали технику и телефоны.

В начале февраля Юлия Навальная покинула Россию.

*Фонд борьбы с коррупцией внесён в реестр иноагентов в РФ