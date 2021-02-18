Петербургского экс-"навальниста" Мякшина нашли мертвым

Поисково-спасательная служба "Лиза Алерт" сообщила о том, что 21-летнего Дмитрия Мякшина, который пропал 28 января, нашли мертвым.

Мякшин известен своей политической активностью: в ходе предвыборной кампании Алексея Навального в 2017 году он занимался волонтерской деятельностью в его штабе и ходил на митинги. После одного из них он попал под уголовное преследование: юношу обвинили в том, что при задержании он выбил зуб полицейскому.

Во время судебного процесса, растянувшегося на несколько месяцев, 18-летний молодой человек неожиданно для многих поменял свою политическую ориентацию. В его социальных сетях стали появляться фотографии с Виталием Милоновым, вскоре после чего он объявил о вступлении в "Молодую гвардию" ЕдРа. Дело о нападении на полицейского закончилось для него двухлетним условным сроком, который впоследствии сократили.

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