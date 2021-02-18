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Муниципал

16:03

ГИК обязал ИКМО "Московская застава" передать мандаты оппозиционерам спустя 1,5 года после выборов

фото ЗакС политика ГИК обязал ИКМО "Московская застава" передать мандаты оппозиционерам спустя 1,5 года после выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 18 февраля решила признать незаконным бездействие избиркома муниципального образования "Московская застава". Горизбирком также обязал ИКМО исполнить решение Московского районного суда и апелляционного решения, которые у комиссии муниципалитета так и не получилось оспорить. 

Суд рассматривал иск самовыдвиженца Александра Будберга и представительниц "Яблока" Анастасии Кузнецовой и Екатерины Жарковой к участковой избирательной комиссии №1280. Кандидаты в депутаты утверждали, что члены комиссии в ночь выборов 2019 года не закончили подсчет голосов и сбежали с избирательной документацией. Суд встал на сторону кандидатов, отменил итоги выборов и обязал ИКМО передать мандаты муниципальных депутатов Будбергу, Кузнецовой и Жарковой.  Лишаются мест в совете Мария Агафонова (самовыдвижение), Екатерина Кочергина (ЛДПР) и Наталья Федорова ("Единая Россия").  

После решения кассационного суда поддержать экс-кандидатов, Будберг сообщил, что представитель участковой комиссии заверил его адвоката в разрешении дела до 18 февраля.  При этом, на данный момент решения о передаче мандатов комиссия не приняла.

Как сообщил на заседании Член ГИК Олег Зацепа, утром в Горизбирком поступили документы от ИКМО: новая сводная таблица и протокол. Но решения о признании избранными депутатами Будберга, Кузнецовой и Жарковой нет, уточнил Зацепа. 

Он предложил уточнить формулировку решения Горизбиркома и обязать ИКМО утвердить не только новые итоги выборов, но и их результаты.

Горизбирком обязывает ИКМО принять необходимое решение в течение 14 дней.

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