"Жемчужному прапорщику" Бойко дали условный срок за нападение на оперативника

Бывший петербургский полицейский Вадим Бойко, известный как "жемчужный прапорщик", получил от суда в Петербурге полтора года условно за нападение на правоохранителя, передает объединенная пресс-служба судов. Его испытательный срок составит два года. Отмечается, что подсудимый признал вину, а также лично извинился перед потерпевшим.

По новому делу скандально знаменитого в городе силовика задержали осенью после того, как в отделе полиции он ударил кулаком в лицо оперативника.

Прозвище "жемчужный прапорщик" за Бойко закрепилось после того, как на акции "Стратегия-31" у Гостиного двора летом 2010 года он с особой жестокостью разгонял мирных демонстрантов, активно применяя спецсредства и обзывая собравшихся "хорьками". В тот летний день его запястье украшал жемчужный браслет. Агрессивное поведение на акции обернулось для него увольнением и условным сроком длительностью 3,5 года. В 2013 экс-полицейский получил еще три года условно после дебоша в заведении общепита.