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16:22

"Жемчужному прапорщику" Бойко дали условный срок за нападение на оперативника

фото ЗакС политика "Жемчужному прапорщику" Бойко дали условный срок за нападение на оперативника

Бывший петербургский полицейский Вадим Бойко, известный как "жемчужный прапорщик", получил от суда в Петербурге полтора года условно за нападение на правоохранителя, передает объединенная пресс-служба судов. Его испытательный срок составит два года. Отмечается, что подсудимый признал вину, а также лично извинился перед потерпевшим.

По новому делу скандально знаменитого в городе силовика задержали осенью после того, как в отделе полиции он ударил кулаком в лицо оперативника.

Прозвище "жемчужный прапорщик" за Бойко закрепилось после того, как на акции "Стратегия-31" у Гостиного двора летом 2010 года он с особой жестокостью разгонял мирных демонстрантов, активно применяя спецсредства и обзывая собравшихся "хорьками". В тот летний день его запястье украшал жемчужный браслет. Агрессивное поведение на акции обернулось для него увольнением и условным сроком длительностью 3,5 года. В 2013 экс-полицейский получил еще три года условно после дебоша в заведении общепита.

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