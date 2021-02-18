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16:24

Суд приговорил активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко к четырём годам условно

фото ЗакС политика Суд приговорил активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко к четырём годам условно

Ростовский суд приговорил общественницу, активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, обвиняемую в участии в "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ), к 4 годам условного срока, информирует организация у себя в Telegram-канале.

Также её добавили аналогичное количество лет в качестве испытательного срока. Домашний арест отменён, а подписка о невыезде остается только до вступления приговора в силу.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Шевченко в январе 2019 года, стало прецедентным для российского правосудия. Процесс начался с того, что прибывший с Украины Сергей Рулев заявил на активистку в полицию. Вину в инкриминируемом правонарушении Шевченко не признавала на протяжении всего хода следствия и последующего суда. Почти два года назад она была заключена под домашний арест.

Сторона прокуратуры запрашивала 5 лет колонии для ростовской общественницы.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Шевченко стало её участие в публичных дебатах ныне упраздненного движения "Открытая Россия" в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились публикации женщины в соцсетях. 

В ходе ареста Шевченко потеряла дочь-инвалида. Кроме того, она жаловалась, что правоохранители без её ведома установили в квартире скрытые камеры.

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