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16:58

Нескольких экоактивистов увезли со станции Шиес в полицию

фото ЗакС политика Нескольких экоактивистов увезли со станции Шиес в полицию

На станции Шиес, где, несмотря на прекращение работ по строительству скандального мусорного полигона, продолжают оставаться активисты, полицейские задержали шестерых из них и увезли в Яренск. Отмечается, что задержания были грубыми, о чем пишет региональное издание 29.ru со ссылкой на активистку Оксану Коптеву. В настоящее время силовиками перекрыты все подъезды к станции. Как рассказала Коптева, полицейские допрашивали ее и ее знакомых по делу о незаконной рубке леса на Шиесе.

В начале февраля силовики разогнали лагерь эковолонтеров, стоявший близ станции. Последние наблюдали за тем, как ведутся работы по рекультивации местности, начавшиеся после вступления в силу судебного решения, которым ООО "Технопарк" было запрещено строить мусорный полигон. Лагерь, полный протестно настроенных граждан, простоял здесь около двух лет.

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