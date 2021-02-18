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17:27

Гудков воспринял условный срок активистке Шевченко как "двойную подлость"

фото ЗакС политика Гудков воспринял условный срок активистке Шевченко как "двойную подлость"

Вынесенный сегодня, 18 февраля, активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко четырехлетний условный приговор за сотрудничество с нежелательной организацией прокомментировал политик Дмитрий Гудков. Несмотря на то, что женщине удалось остаться на свободе, он решением суда возмущен. "Подлостью" дело для него выглядело с самого начала, в том числе слежка в квартире Шевченко, два года сидевшей под домашним арестом, но приговор он тоже не склонен недооценивать.

"Вторая подлость – что лучше бы уж было 2 года реального – покрылись бы домашним арестом. Но так теперь будут все ограничения: явки в ОВД, персональный комендантский час, явное и тайное преследование. Условный срок – это не свобода и уж тем более не оправдание. Это – тот самый чекистский крюк", - рассудил московский оппозиционер в своем Facebook.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Шевченко стало её участие в публичных дебатах впоследствии ликвидированной организации "Открытая Россия". Кроме того, следователям не понравились публикации женщины в соцсетях. Гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии.

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