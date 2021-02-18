Гудков воспринял условный срок активистке Шевченко как "двойную подлость"

Вынесенный сегодня, 18 февраля, активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко четырехлетний условный приговор за сотрудничество с нежелательной организацией прокомментировал политик Дмитрий Гудков. Несмотря на то, что женщине удалось остаться на свободе, он решением суда возмущен. "Подлостью" дело для него выглядело с самого начала, в том числе слежка в квартире Шевченко, два года сидевшей под домашним арестом, но приговор он тоже не склонен недооценивать.

"Вторая подлость – что лучше бы уж было 2 года реального – покрылись бы домашним арестом. Но так теперь будут все ограничения: явки в ОВД, персональный комендантский час, явное и тайное преследование. Условный срок – это не свобода и уж тем более не оправдание. Это – тот самый чекистский крюк", - рассудил московский оппозиционер в своем Facebook.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Шевченко стало её участие в публичных дебатах впоследствии ликвидированной организации "Открытая Россия". Кроме того, следователям не понравились публикации женщины в соцсетях. Гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии.