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17:34

Навальный обошел Путина по упоминаемости политиков в соцсетях

фото ЗакС политика Навальный обошел Путина по упоминаемости политиков в соцсетях

Пребывающий в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный стал самым упоминаемым в социальных сетях политиком, обойдя по цитируемости фамилии Владимира Путина, информируют "Открытые медиа", ссылаясь на аналитические данные "Медиалогии".

В компании подсчитали, сколько раз обе фамилии использовались пользователями "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok в период с 17 января по 16 февраля: имя Навального "звучало" свыше 10,7 млн раз, что больше Путина на 1,3 млн.

При этом за весь прошлый года фамилию действующего президента упоминали 96 млн раз, тогда как его оппозиционного "визави" - 18 млн раз. Пик обсуждаемости Навального приходится на осень 2020 года - сразу после его отравления.

Следом за Навальным и Путиным в рейтинге упоминаемости присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин (235 тысяч раз), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (229 тысяч раз), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (219 тысяч) и мэр Москвы Сергей Собянин (219 тысяч раз).

Путин держит лидерство по упоминаемости лишь на федеральных телеканалах (1397 раз), однако и там оппозиционер "не отстаёт" - его фамилия в обозначенный период была озвучена 447 раз.

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