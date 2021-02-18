Полиция пыталась поговорить о нападении на курсантку МВД с участвовавшим в протестах петербуржцем

Обитающий в Красносельском районе житель Петербурга, пожелавший остаться инкогнито, сообщил "Бумаге", что с ним пытались связаться правоохранители и побеседовать о нападении на курсантку МВД: инцидент произошёл 1 февраля на Петергофском шоссе.

Полиция предполагает, по его словам, что к инциденту могут быть причастны участники протестов, а молодой человек как раз был в числе задержанных на последней акции 31 января.

9 февраля домой к горожанину пришли силовики, и, поскольку его не было дома, они вручили постановление на привод в Следственный комитет по Красносельскому району как свидетелю по делу о нападении его супруге.

Позднее полицейские пытались связаться с молодым человеком, пригласив его для беседы в СК. Он сообщил, что не может точно сказать, готов ли подойти, на что ему ответили, что свяжутся с ним в обозначенный день - до 18 февраля. Больше звонков мужчине не поступало.

Напомним, 2 февраля 2021 года СК возбудил уголовное дело по факту угроз применения насилия к представителю власти постфактум нападения на курсантку МВД.

В постановлении, которое получил горожанин, указано следующее: следователи подозревают в происшествии с девушкой участников акций 23 и 31 января. Житель Красносельского района был в числе задержанных на одном из мероприятий.