Елин перейдет на работу в космическую отрасль

Заканчивающий свою работу на посту петербургского вице-губернатора Евгений Елин сменит сферу деятельности и станет развивать космическую отрасль, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу холдинга S7 Group. Речь идет о частном космодроме "Морской старт", который расположен на Дальнем Востоке и которым холдинг владеет в течение последних трех лет.

"С 1 марта 2021 года, по приглашению акционеров S7 Group, Евгений Елин возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга", - гласит сообщение.

Ранее чиновник входил в комитет "Роскосмоса" по стратегическому планированию. Космическую сферу он также курировал, работая в федеральном правительстве в 2013-2017 годах на должности замминистра экономического развития.

Об уходе с поста вице-губернатора Елин говорит, что это было обоюдное решение - его и главы города Александра Беглова. В ближайшее время петербургскую администрацию, помимо отставки Елина, ждут новые перестановки.

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