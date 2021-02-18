Депутат МО "Город Петергоф" предложила изменить регламент заседаний совета

Заместитель главы муниципального образования "Город Петергоф" Светлана Малик предложила коллегам изменить регламент заседаний совета, сообщил ЗАКС.Ру ее коллега-мундеп Михаил Тихонов. По его словам, сейчас предложение отправлено на рассмотрение профильного комитета муниципалитета - обсуждение пройдет 19 февраля.

Согласно проекту изменений (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), начало заседаний совета переносится с 17:00 часов на 15:00 часов. Еще Малик предлагает запретить кому-либо ходить по залу во время совещаний, нарушая тишину и порядок.

Вносить проекты документов для рассмотрения на заседании надо будет за семь рабочих дней вместо пяти, если предложенные замглавы изменения примут. Также в этом случае, перед каждым советом муниципальные депутаты будут определять время для обсуждения того или иного вопроса - это будут решать большинством голосов.

В совете МО "Город Петергоф" больше всего представителей "Единой России", отметил в разговоре с ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец Тихонов. Он считает, что вдохновить на ужесточение регламента его коллегу могли депутаты городского парламента. Ранее Законодательное собрание Петербурга ужесточило регламент своих заседаний: фракции теперь не могут брать время для высказывания своей позиции по любому вопросу, а говорящим не по теме обсуждаемого вопроса депутатам будут делать замечание и лишать голоса.

Муниципальный депутат Тихонов уверен, что время начала заседания переносится на три часа дня для создания сложностей работающим мундепам.

- Заседание на 15:00 переносится для того, чтобы те, депутаты, которые работают имели больше сложностей на них присутствовать, потому что нужно с работы уходить и так далее. Плюс жители не смогут приходить на заседания совета, жителям не удобно в дневное время, естественно, все же работают, - считает Тихонов.

Замглавы совет Светлана Малик в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что ее предложение о переносе начала заседания не ограничивает депутатов. По ее словам, очень часто собрания продолжаются до 22:00 часов - после полноценного рабочего дня мундепам тяжело еще до ночи принимать решения на совете.

- Мое предложение исходит из моей личной практики как депутата. Для повышения работоспособности эти два часа много дадут. Потому что большинство депутатов имеют основное место работы. То есть человек провел на своем рабочем месте целый день, приходит [на заседание] и должен полноценно работать. В 22 часа, поверьте, это очень тяжело, а решения надо принимать взвешенно, чтобы не ошибиться, - сказала Малик.

Она напомнила, что благодаря измененному законодательству мундепы имеют право взять отгул на основной работе для выполнения депутатских полномочий и сохранить при этом заработную плату. Данную инициативу сначала приняли на федеральном уровне, петербургское Законодательное собрание летом 2020 году определило количество "выходных" для муниципальных депутатов: им позволено брать отгулы от двух до шести раз в месяц.

Также Малик отметила, что она не предлагает запретить все передвижения по залу, а просто призывает коллег делать это не создавая шума и не мешая коллегам.

Глава МО "Город Петергоф" Александр Шифман не видит в переносе времени какой-либо проблемы. Он отметил, что в муниципалитете живут и работающие по графику 2/2, и безработные, которые смогут приходить на заседания. Если же подгонять время совещаний так, чтобы петергофцы смогли прийти на них после работы, то начинать надо после 22:00 часов, считает Шифман. Большинство жителей города работает в Петербурга и по пробкам добираются до дома только к девяти вечера, пояснил глава МО.

Малик и Шифман добавили, что пока решение об изменении регламента не принято. Оно даже не обсуждалось и только отправлено членам специализированной комиссии, уточнила замглавы МО. Она заявила, что это только ее предложение. Если оно не понравится коллегам по совету, то замглавы, по ее словам, готова от него отказаться.