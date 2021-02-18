Финляндия запретила россиянам-туристам пересекать границу вплоть до 18 марта

Руководство Финляндии приняло решение пролонгировать ограничения на пересечение границы страны для жителей России вплоть до 18 марта, оповещает пресс-служба локального правительства. Правила, напомним, были введены из-за эпидемиологической обстановки в РФ на фоне пандемии COVID-19.

Соответственно, пересекать российско-финскую границу по-прежнему смогут лишь определённые категории граждан.

"Пандемия продолжается. В связи с этим необходимо продлить действующие ограничения до 18 марта", - следует из сообщения правительства Финляндии.

Право на въезд на территорию скандинавского государства имеют, в частности, члены семьи гражданина страны; россияне, имеющие вид на жительство в Финляндии, а также те, кто решает рабочие или неотложные семейные вопросы.