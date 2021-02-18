В "Матросской тишине" Навальный стал заключенным, "склонным к побегу"

Политик Алексей Навальный, преследуемый по двум уголовным делам и находящийся в столичном СИЗО "Матросская тишина", узнал о том, что его поставили на учет как арестанта, склонного к побегу. Об этом говорится в его новом посте в Instagram. За Навальным специально пришли в камеру с тем, чтобы он подписал соответствующую бумагу. Происходящее он иронически связывает со своим расследованием, рассказывающим о дворце в Геленджике: якобы Навальный в страшном сне президента Владимира Путина сбежал именно туда, и теперь этот вариант развития событий всячески предотвращают.

"Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут", - пишет оппозиционер.

Напомним, что в феврале ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", и, кроме того, продолжается процесс по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.