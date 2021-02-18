Главы петербургских районов впервые отчитываются о работе онлайн

Продолжающийся почти целый календарный год режим повышенной готовности, спровоцированный пандемией коронавируса, вызвал к жизни новый формат годовых отчетов глав районных администраций. Чиновники рассказывают о своих достижениях в режиме видеоконференции, соообщает пресс-служба Смольного. Это происходит либо в официальных группах администраций "ВКонтакте", либо на отдельных сайтах органов власти.

"Такая доступность традиционных отчетов районных администраций – важный шаг в развитии диалога с горожанами. Для петербуржцев это возможность узнать, что было сделано за год, оценить работу администрации, задать вопрос, предложить новую идею. А главы администраций смогут скорректировать планы развития района, опираясь на пожелания жителей", - оценил новую практику губернатор Александр Беглов.

Первыми отчитались главы Колпинского, Выборгского, Калининского и Петродворцового районов, а последний отчет, назначенный на 26 февраля, сделает в онлайн-режиме глава Василеостровского района.

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