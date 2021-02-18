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20:22

"Я действительно зла": Анастасия Шевченко прокомментировала свой условный приговор

фото ЗакС политика "Я действительно зла": Анастасия Шевченко прокомментировала свой условный приговор

Осужденная на четыре года условно активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко выразила неудовлетворение полученным наказанием. Несмотря на его сравнительную мягкость, она настаивает на несправедливости всего ее преследования в целом и своей невиновности. Она также не исключает возможных сложностей с поиском такой работы и общественной деятельности, которые не нарушили бы ограничений, наложенных на нее условным и испытательными сроками.

"Я себя счастливой не чувствую. <...> Это жесткий приговор для человека, который участвовал в дебатах и семинаре. Это много. Четыре года — это много. Ограничение деятельности тоже бессмысленно, не знаю, зачем это делают. Испытательный срок. И не знаю, что еще дальше будет", - отметила она в интервью "Эху Москвы".

По ее словам, ненависти она ни к кому не испытывает, но злость к своим преследователям продолжает сохранять.

Шевченко осудили за сотрудничество с "нежелательной организацией". Прокуратура запрашивала для нее пять лет колонии. Политик Дмитрий Гудков назвал приговор "двойной подлостью", поскольку по нему женщине юридически нельзя зачесть два года, уже отбытых под домашним арестом.

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