Кара-Мурза написал в СК о своих отравлениях, указав имена подозреваемых

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза (младший) в третий раз в своей жизни обратился в Следственный комитет по поводу двух происшествий, случившихся с ним в 2015 и 2017 годах, когда он с признаками острого отравления попадал в реанимацию. Написать очередное заявление его побудило недавнее расследование The Insider и Bellingcat, в котором утверждается, что незадолго до обоих отравлений за ним ездила группа связанных с ФСБ людей, следивших также за Алексеем Навальным перед его отравлением в августе 2020 года.

В письме на имя главы СК Александра Бастрыкина Кара-Мурза указывает имена четырех мужчин, которые в 2015-2017 годах были действующими сотрудниками ФСБ и фигурируют в международном журналистском расследовании. Оба отравления после выхода этого материала он стал с большей, чем раньше, уверенностью называть покушениями на себя, полагая также, что российская власть могла желать его устранения.

На днях Кара-Мурза заявил о том, что стал замечать в Москве постоянную слежку спецслужб за собой.