"Нанёс удар в область колена": Убегавшего от омоновца в ходе акции 31 января петербуржца арестовали

Октябрьский райсуд решил отправить в СИЗО до 2 марта петербуржца Илью Першина, подозреваемого в применении насилия к силовику (ст. 318 УК) в ходе протестной акции 31 января, информирует пресс-служба судебных инстанций города.

По версии СК, молодой человек, находясь на Исаакиевской площади, "на почве внезапно возникшего неприязненного отношения к полицейскому (бойцу) батальона ОМОН А., обусловленному исполнением А. своих должностных обязанностей, нанес бойцу не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава".

Днём ранее у Першина прошёл обыск, после чего его увезли на допрос. Адвоката к нему не пустили.

Подруга молодого человека Эржени Раднаева рассказала, что 31 января видела, как омоновец погнался за ним и, поскользнувшись, упал, а самому демонстранту удалось убежать. К бойцу подбежали соратники и подняли его: уходивший хромал. Предположительно, силовик мог подвернуть ногу, будучи при исполнении. В СК считают иначе.