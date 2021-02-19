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9:59

Синоптики прогнозируют очень снежные выходные в Петербурге: в Смольном заявляли о нехватке техники

фото ЗакС политика Синоптики прогнозируют очень снежные выходные в Петербурге: в Смольном заявляли о нехватке техники

В грядущие выходные и праздничные дни Петербург обильно завалит снегом: город на Неве захватит приближающийся с северо-запада североатлантический циклон, известил ведущий специалист ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

По его словам, по уровню осадков Северная столица может повторить "рекорд" зимы 2019 года: так, отметил Леус, только с 21 по 23 февраля ожидается выпадение не менее 30 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой.

"Предстоящие длинные выходные в Санкт-Петербурге будут снежными и умеренно морозными. Снежный пик обвалится в праздник, 23 февраля. В этот день центр циклона выйдет на акваторию Финского залива, снег временами будет сильным, с порывистым ветром и метелями. За эти 4 дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм! Ну а высота снежного покрова превысит максимум нынешней зимы и с сегодняшних 22-23 см увеличится до 35-45 см!" - отчитался Леус.

Накануне, напомним, в петербургском комитете по благоустройству заявили о нехватке дворников и водителей спецтранспорта. Депутаты Заксобрания выступили с предложением привлекать к уборке специалистов из соседних регионов, заманивая их хорошими зарплатами и бюджетным жильем. Впрочем, выяснилось, что проблемы на этом не заканчиваются - городу опять необходимо закупаться новой спецтехникой. ЗАКС.Ру побывал на обсуждении хода зимней уборки в Мариинском дворце.

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