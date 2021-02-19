"Ситуация хрупкая": В Смольном готовы и к смягчению COVID-ограничений, и к третьей волне

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановке в Петербурге на фоне пандемии COVID-19 продолжает стабилизироваться, в Смольном призывают граждан соблюдать все установленные "антивирусные" предписания. О ситуации в Северной столице поведал курирующий сферу здравоохранения вице-губернатор Олег Эргашев в эфире программы "Итоги дня" на канале 78.

"Ситуация пока хрупкая, необходимо соблюдать все правила, маски и дистанции. Но мы готовы, если пойдёт дальнейшее снижение, снимать следующие ограничения", - заверил чиновник.

В то же время в правительстве не исключают, что город "накроет" третья волна инфекции - здесь, утверждает Эргашев, всё зависит от скорости вакцинации населения. Петербург, по его словам, готов принять очередной удар.

"Мы готовим стационары, снабженцев, чтобы были средства индивидуальной защиты. Но эпидситуация развивается особенным образом, волнообразно, и сейчас мы в нисходящей позиции", - резюмировал замгубернатора.

Ранее Эргашев сообщал, что в Петербург поступила очередная партия вакцины "Спутник V" в 48,4 тысячи доз: всего город получил 330 тысяч доз, из которых в поликлиниках остались сейчас 102 тысячи. Всего в городе уже привились 178 тысяч горожан, из которых 42,5 тысячи завершили полный цикл вакцинации.

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