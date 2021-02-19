18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:58

"Ситуация хрупкая": В Смольном готовы и к смягчению COVID-ограничений, и к третьей волне

фото ЗакС политика "Ситуация хрупкая": В Смольном готовы и к смягчению COVID-ограничений, и к третьей волне

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановке в Петербурге на фоне пандемии COVID-19 продолжает стабилизироваться, в Смольном призывают граждан соблюдать все установленные "антивирусные" предписания. О ситуации в Северной столице поведал курирующий сферу здравоохранения вице-губернатор Олег Эргашев в эфире программы "Итоги дня" на канале 78.

"Ситуация пока хрупкая, необходимо соблюдать все правила, маски и дистанции. Но мы готовы, если пойдёт дальнейшее снижение, снимать следующие ограничения", - заверил чиновник.

В то же время в правительстве не исключают, что город "накроет" третья волна инфекции - здесь, утверждает Эргашев, всё зависит от скорости вакцинации населения. Петербург, по его словам, готов принять очередной удар.

"Мы готовим стационары, снабженцев, чтобы были средства индивидуальной защиты. Но эпидситуация развивается особенным образом, волнообразно, и сейчас мы в нисходящей позиции", - резюмировал замгубернатора.

Ранее Эргашев сообщал, что в Петербург поступила очередная партия вакцины "Спутник V" в 48,4 тысячи доз: всего город получил 330 тысяч доз, из которых в поликлиниках остались сейчас 102 тысячи. Всего в городе уже привились 178 тысяч горожан, из которых 42,5 тысячи завершили полный цикл вакцинации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:54 Пять прививочных пункта в торговых центрах Петербурга начнут работу с 24 февраля

13:51 В Петербурге пройдёт конкурс на лучшее цветочное оформление городских магистралей

13:35 "Комитет против пыток" записал ответ на поздравление Следкома для 14-летних

13:30 Вишневский призвал Беглова помочь в сохранении Александровского завода от застройки

13:23 Росавиация не подтвердила возобновление чартерных рейсов из РФ в курортные города Египта

13:10 Вице-губернатору Соколову показали смарт-вагон, который выйдет на красную ветку метро в 2022 году

12:54 Вишневский внес законопроект об уголовных наказаниях за недопуск адвоката к подзащитному

12:27 "Порядочный, честный и открытый": Беглов почтил память Анатолия Собчака

12:23 Главу полиции Нижневартовска уволили после урока со школьниками-"силовиками" и "протестующими"

11:59 ККИ разобрал павильон с шавермой на углу Думской и Ломоносовской улиц

11:41 В Пензе задержали коммунистов за нарушение правил проведения митингов: акции не конкретизировали

11:38 В Красноярске возбудили дело из-за броска петарды в машину спикера горсовета

11:21 Макаров и Варсонофий обсудили деятельность священников в российской армии

11:14 В России выявили еще 13,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1 087

10:58 "Ситуация хрупкая": В Смольном готовы и к смягчению COVID-ограничений, и к третьей волне

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru