Макаров и Варсонофий обсудили деятельность священников в российской армии Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев провели совместную встречу в штабе ЗВО 19 февраля, сообщила пресс-служба Заксобрания. "Обсуждались вопросы деятельности православных священнослужителей в Вооруженных Силах РФ, восстановления и работы войсковых и гарнизонных храмов", - говорится в сообщении. Кроме того, Макаров и Журавлев приняли участие в молебне, который Варсонофий совершил по случаю приближающегося Дня защитника Отечества. Богослужение состоялось в храме великомученика Георгия Победоносца, который действует при штабе ЗВО. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 3 1 Макаров Вячеслав

Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен