В Красноярске возбудили дело из-за броска петарды в машину спикера горсовета

Управление МВД по Красноярску возбудило дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после того, как неизвестный выстрелил фейерверком в машину, в которой находилась спикер горсовета Красноярска Наталия Фирюлина.

В разговоре с Telegram-каналом "Борус" Фирюлина рассказала, что в тот момент она находилась на пассажирском кресле. Когда она собралась выходить, рядом с автомобилем громко разорвался снаряд и посыпались искры.

"В машину не попали, попали в бордюр. Какой-то человек, его видели, с камер наблюдения всё сняли. Группа приехала, разбираются правоохранительные органы", — сказала Фирюлина.

По данным канала, подозреваемый – молодой человек, на вид около 20 лет. Его заметил охранник, когда тот разместил фейерверк в клумбе на площади перед зданием мэрии. Однако молодой человек успел поджечь снаряд и скрыться, прежде чем его остановили.

В полиции сообщили, что никто не пострадал.