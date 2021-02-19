В Пензе задержали коммунистов за нарушение правил проведения митингов: акции не конкретизировали

Пензенские правоохранители задержали депутата местной гордумы от КПРФ Александра Смирнова и секретаря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева, передает "Волга. МБХ медиа". К последнему в ходе задержания применили физическую силу.

"Они заломили мне руки, мы минут десять боролись возле подъезда, они пытались прижать меня к забору, повалить на землю, но сил у них не хватило. В итоге они все-таки затолкали меня в автомобиль и доставили в отдел", - поделился Бахтеев.

О том, какой причине коммунист оказался в отделе полиции, ему сообщили лишь на месте - якобы он нарушил правила проведения массовых мероприятия. При этом, о каких конкретно идёт речь акциях, Бахтееву не конкретизировали. В последний раз он участвовали в протесте против политических репрессий и роста цен на проезд в общественном транспорте.