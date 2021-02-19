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11:59

ККИ разобрал павильон с шавермой на углу Думской и Ломоносовской улиц

фото ЗакС политика ККИ разобрал павильон с шавермой на углу Думской и Ломоносовской улиц

Работники петербургского комитета по контролю за имущество освободили участок в центре города на пересечении улиц Думской и Ломоносова от павильона, где на протяжении многих лет торговали шавермой и спиртными напитками: общепит злостно нарушал санитарные правила.

Ещё прошлой осенью в результате рейда сотрудники ККИ установили, что в закусочной вопреки предписаниям Смольного не используются СИЗ, кроме того, свои двери кафе не закрывало, как положено, в 23:00.

"По договору аренды указанная территория была передана в пользование ООО "Бизнес Груп", однако, в связи с нарушением закона об обороте спиртосодержащей продукции договор с пользователем был расторгнут в сентябре 2019 года. На сегодняшний день долг компании перед городом за неуплату аренды земельного участка составляет более 800 тысяч рублей", - сообщили в ККИ.

Теперь землепользователю выписали штраф, а павильон, где торговали шавермой и фастфудом, демонтировали.

Фото: пресс-служба ККИ

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