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13:30

Вишневский призвал Беглова помочь в сохранении Александровского завода от застройки

фото ЗакС политика Вишневский призвал Беглова помочь в сохранении Александровского завода от застройки

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с призымом сохранить Александровский завод в Пушкине, изменив зону его территории в Правилах землепользования и застройки.

Вишневский напомнил, что жители Пушкина предлагали сохранить завод, исключив возможность жилой застройки на его территории, и эту идею поддержали депутаты МО "Город Пушкин" и МО "Поселок Александровская". Однако комиссия по землепользованию и застройки эту инициативу отклонила.

Если территория не войдет в ПЗЗ, то появится угроза сноса завода, около двух тысяч людей останутся без работы, базирующийся на территории детский футбольный клуб "Флагман-София" окажется под риском выселения, отметил Вишневский. При этом, подчеркнул он, в Пушкинском районе и так наблюдается "катастрофическая ситуация с тотальным отсутствием спортивных объектов". К тому же маштабный проект застройки города-спутник "Южный", рассчитанный на 130 тысяч человек, еще больше обострит уже существующие социальные проблемы, считает депутат.

Вишневский призвал Беглова внести изменения ПЗЗ, определив территорию завода как зону ТД2_2, не предусматривающую строительства жилья. Также он предлагает изменить действующую функциональную зону общественно-деловой застройки "Д" на функциональную "промышленную" зону "П" ("ПД"), в соответствии с фактическим и историческим использованием территории.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


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