Вице-губернатору Соколову показали смарт-вагон, который выйдет на красную ветку метро в 2022 году

Петербургскому вице-губернатору Максиму Соколову и главе комтранса Кириллу Полякову в ходе их визита на Октябрьский электровагоноремонтный завод продемонстрировали инновационный вагон "Смарт", разработанный совместно с АО "Трансмашхолдинг".

Внутри салон вагона оснащён USB-розетками, Wi-Fi-передатчиками и интерактивной картой метро, которая будет отображаться на специальных экранах. Информацию об остановках выведут на наддверные табло. В числе нововведений, не использованных ранее, - "умные" окна, которые смогут транслировать любую передаваемую на них информацию.

Освещение в смарт-вагонах будет подстраиваться под время суток: утром салон осветится в более холодные тона, вечером - в тёплые. Появится дополнительное место для маломобильных пассажиров и граждан с детскими колясками.

Не лишена инноваций будет и кабина машиниста, куда установят систему климат-контроля и обеззараживания воздуха и усовершенствованный пульт управления.

Ожидается, что новый состав впервые встанет на рельсы в 2022 году на Кировско-Выборгскую (красную) ветку.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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