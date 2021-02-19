"Комитет против пыток" записал ответ на поздравление Следкома для 14-летних

Сотрудники правозащитной организации "Комитет против пыток" 19 февраля выложили шуточный ролик, в котором напомнили сотрудникам полиции об ответственности.

Это видео - пародия на поздравление от Следственного комитета, опубликованное накануне на YouTube-канале Следкома. Следователи поздравили с днем рождения всех, кому исполнилось 14 и напомнили, по каким уголовным статьям для них наступает ответственность.

Правозащитники, в свою очередь, поздравили полицейских с заступлением на службу:

"Безусловно, пока за тебя отвечает начальство, но с получением удостоверения наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса. С этого дня тебе придется самому отвечать за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Ты несешь серьезное наказание за служебный подлог и халатность. Превышение должностных полномочий с применением насилия или без - за это тебе тоже придется отвечать".

"Комитет против пыток" был основан в Нижнем Новгороде правозащитником Игорем Каляпиным. Основная деятельность организации - общественное расследование жалоб на применение пыток. В 2015 году Минюст внес нижегородских правозащитников в реестр иностранных агентов. Организация была ликвидирована, а вместо нее появился "Комитет по предотвращению пыток". Через два года иноагентом признали и его. В настоящее время правозащитники работают под оригинальным названием без образования юридического лица.