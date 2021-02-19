"Это моя позиция": Оператор ФБК признал вину в "экстремистских" твитах о Путине и Ирине Славиной

Обвиняемый в призывах к экстремизму оператор Фонда борьбы с коррупцией* Павел Зеленский известил, что принял самостоятельное решение признать вину в инкриминируемом ему правонарушении, поделилась с "МБХ медиа" член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Насчет признания вины он нам сказал, что принял это решение без всякого нажима, без всякого давления. Он сказал, что он принял это решение по двум основаниям: потому что он не смог получить от адвоката полного понимания его ситуации и потому, что он сам считает, что есть вероятность, что ему изменят меру пресечения. Он в этом очень заинтересован, потому что у него мама заболела ковидом на днях, и он очень за нее переживает", - сообщила Литвинович.

При этом, по словам члена ОНК, ранее у Зеленского и его адвоката Мансура Гильманова не возникало разногласий, а решение признать себя виновным продиктовано лишь его гражданской и политической позицией.

"Это была стратегия говорить, что это не мой твит, но это моя позиция. Я не собираюсь увиливать и отказываться от своей позиции. Это моя позиция, это мой твит. Я так считаю, я признаю вину. Это не является никаким давлением. Это является моей политической позицией", - просил передать Зеленский.

Накануне The Insider писал, что в СИЗО на оператора могли оказывать давление, в связи с чем он и отказался от услуг Гильманова.

Зеленский был задержан утром 15 января, после того как силовики пришли к нему с обысками. Оператора подозревают в призывах к экстремизму из-за его твитов о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых он жестко раскритиковал президента Владимира Путина и действующую власть в России.

Сообщалось, что во время задержания Зеленского ударили по голове, медики пытались его госпитализировать, но представитель СК не позволил им этого сделать. Также была информация, что во время допроса следователь насильно разблокировал его телефон через Touch ID.

15 января соратника Навального отправили под арест до 28 февраля.

*ФБК решением Минюста РФ внесен в реестр НКО-иноагентов

Фото: Наталия Зеленская / Facebook