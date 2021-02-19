Движение по Витебскому проспекту ограничат из-за работ по прокладке канализации

В Государственной административно-технической инспекции оповестили граждан о предстоящих ограничениях движения на петербургских улицах.

Так, ввиду проводимых работ по прокладке канализации с 20 февраля и до 8 марта будет затруднён проезд по Витебскому проспекту на участке от Звёздной улицы до Шекснинского переулка.

Кроме того, начиная с 22 февраля специалисты "ПетербургГаза" займутся собственными коммуникациями на 16-17 линии В.О. от Камской до Малого проспекта. Очередной этап работ намечается на апрель.

В Приморском районе до 15 марта водителей ждут ограничения на Мебельной улице (на участке от Гаккелевской до Стародеревенской улицы), а в Невском районе - до 21 марта на Железнодорожном проспекте и улице Бабушкина.