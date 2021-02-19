Смольный: Мы находимся на спаде "второй волны" COVID-19 в Петербурге

Замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что ежедневно в стационары города поступают 330-370 пациентов с коронавирусом и пневмониями, передает "Интерфакс".

"Мы находимся на спаде "второй волны", - заявил Сарана.

По его словам, 330-370 госпитализируемых в сутки – это "серьезная цифра", но и "не пиковые значения, как было в конце декабря".

Сарана отметил, что если сравнивать по неделям, будет наблюдаться небольшое увеличение числа госпитализаций – 2,5%. Он пояснил, что это связано с выполнением новых рекомендаций Минздрава госпитализировать пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести течения заболевания.

В Петербурге прирост зараженных коронавирусом снизился за последний месяц с 3 тысяч до 1 тысячи человек в день. До этого, по данным штаба, в городе ежедневно заболевали почти по 4 тысячи человек на протяжении двух месяцев. С января в городе началась массовая вакцинация, по данным Смольного, от коронавируса уже привились 187 тысяч петербуржцев.