В Красноярске задержали подозреваемого в запуске петарды в машину спикера горсовета

Полицейские в Красноярске задержали мужчину, которого заподозрили в броске петарды в автомобиль спикера местного горсовета Наталью Фирюлиной, передает ТАСС.

"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

19 февраля неизвестный запустил петарду в машину Фирюлиной, когда она собиралась из нее выходить у здания мэрии Красноярска. Никто не пострадал, напавший успел убежать. Полиция Красноярска возбудило дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).