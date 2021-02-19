Швеца переизбрали главой отделения Партии роста в Петербурге

Глава муниципального образования № 72 Павел Швец еще четыре года продолжит руководить петербургским отделением Партии роста, сообщила в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Оксана Дмитриева.

Однопартийцы одобрили его кандидатуру на региональной конференции 19 февраля. По информации ЗАКС.Ру, других кандидатов не было. "За" Швеца проголосовал 21 делегат, "против" - один.

Выступая на конференции, Швец сообщил, что "ростовцы" выставят своих кандидатов во всех округах на выборах в Законодательное собрание города. Дмитриева назвала партию оппозиционной к нынешней социальной и экономической политике, но заявила о поддержке внешней политики президента.

Кроме того, делегаты избрали членами политсовет регионального отделения Партии роста руководителя аппарата регионального отделения партии Ольгу Ковалевскую и депутата местного совета города Сестрорецк Ольгу Яковлеву.

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