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16:07

Швеца переизбрали главой отделения Партии роста в Петербурге

фото ЗакС политика Швеца переизбрали главой отделения Партии роста в Петербурге

Глава муниципального образования № 72 Павел Швец еще четыре года продолжит руководить петербургским отделением Партии роста, сообщила в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Оксана Дмитриева

Однопартийцы одобрили его кандидатуру на региональной конференции 19 февраля. По информации ЗАКС.Ру, других кандидатов не было. "За" Швеца проголосовал 21 делегат, "против" - один. 

Выступая на конференции, Швец сообщил, что "ростовцы" выставят своих кандидатов во всех округах на выборах в Законодательное собрание города. Дмитриева назвала партию оппозиционной к нынешней социальной и экономической политике, но заявила о поддержке внешней политики президента.

Кроме того, делегаты избрали членами политсовет регионального отделения Партии роста руководителя аппарата регионального отделения партии Ольгу Ковалевскую и депутата местного совета города Сестрорецк Ольгу Яковлеву.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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