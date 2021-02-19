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17:33

"Норникель" решил не оспаривать взыскание 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

фото ЗакС политика "Норникель" решил не оспаривать взыскание 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

"Норникель" заявил, что не намерен оспаривать решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании 146 млрд рублей за ущерб от разлива топлива в районе Норильска.

"ПАО "ГМК "Норильский никель" после получения решения Арбитражного суда Красноярского края <…> сообщает, что после тщательного рассмотрения мотивировочной части решения и оценки перспектив обжалования было принято решение об исполнении решения суда", - сообщили в компании.

Председатель совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни отметил, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов".

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании – дочки "Норникеля" - 146 млрд рублей в качестве компенсации ущерба от аварии на ТЭЦ-3. Росприродназдор оценивал ущерб от аварии в 148 млрд рублей, при этом "Норникель" заявлял, что сумма ущерба в разы меньше – 21,3 млрд рублей.

Напомним, в конце мая 2020 года из резервуара на территории АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в реки и почву утекло более 20 тысяч тонн солярки. Эту экологическую катастрофу эксперты назвали крупнейшей в истории Арктики.

Скандал разгорелся после того, как стало ясно, что местные чиновники пытались скрыть информацию о происшествии от федерального центра. Вскоре после того, как о разливе топлива стало известно, мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку: в октябре 2020 года его приговорили к полугоду исправительных работ по делу о халатности.

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