Побывавший на Рубинштейна впервые бизнес-омбудсмен Титов предложил привести в порядок жилой фонд

Прибывший в Петербург на съезд региональной конференции председатель Партии роста и, по совместительству, бизнес-омбудсмен Борис Титов посетил главную "барную" улицу города - Рубинштейна - и поделился впечатлениями о её состоянии.

Как жителю столицы, политику, который впервые, по его уверению, побывал на Рубинштейна, сразу бросилось в глаза несоответствие между ухоженностью заведений, занимающих первые этажи зданий, и запущенностью жилого фонда.

"Бизнес здесь намного лучше выглядит, чем жилой фонд. Даже у нас в Москве на Патриарших прудах [там москвичи тоже протестовали против "ночной жизни", - прим. ред.] все отремонтировано, все красиво", - констатирует политик у себя в Instagram.

По примеру Москвы, уверен Титов, в первую очередь следует привести в порядок жилые дома.

"Всё шикарное, всё современное. Надо бороться не с ресторанами современными, а бороться за то, чтобы ремонтировать жилой фонд", - таким видит он решение извечной проблемы противостояния местных жителей ночным "тусовщикам".

Резюмируя увиденное, Титов отметил, что несмотря на улучшение экономической ситуации в Петербурге на фоне пандемии, в целом ресторанный бизнес потерпел колоссальные убытки.

Добавим, с ходе съезда Партии роста было утверждено, что начальником партийного отделения политячейки на четыре года остаётся глава МО № 72 Павел Швец, а её предвыборным штабом будет руководить Сергей Трохманенко.

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