"Убрать "навальнистов" из рядов КПРФ": Депутата Мосгордумы Локтева исключили из компартии

Депутат Городской думы Москвы Дмитрий Локтев лишился членства в КПРФ: об этом известил у себя в Telegram-канале его коллега по фракции Евгений Ступин. Он предположил, что данная инициатива компартии может быть связана с тем, что его ныне бывший однопартиец проголосовал против принятия столичного бюджета в 2019 году, о чём настаивало высшее руководство политячейки.

В разговоре с "Открытыми медиа" Локтев предположил, что решение о его исключении мог лоббировать секретарь горкома КПРФ, думский парламентарий Валерий Рашкин.

"Это из-за того, что я не голосовал за бюджет в 2019 году, это его месть. Без его ведома ничего не делается, это публичный жест — убрать „навальнистов" из рядов КПРФ", - полагает Локтев.

В то же время он уверен, что подобными "жестами" Рашкин "отводит удар от себя", пытаясь договориться с провластными силами.

"Я не понимаю, что значит „навальнист", я не сотрудник ФБК*, не родственник Алексея Анатольевича [Навального]. Единственное — победил в том числе благодаря „Умному голосованию", и я работаю со всеми, кто поддерживает жителей Москвы", - заключил депутат.

Примечательно, что Рашкин ранее поддерживал граждан, выходивших на протестные акции в поддержку Алексея Навального.

*ФБК решением Минюста РФ внесен в реестр НКО-иноагентов